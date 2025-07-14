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Monitoramento

ES recebe estações para monitorar terremotos e abalos sísmicos; saiba como vão funcionar!

O Espírito Santo tem eventos sísmicos recorrentes, como os três terremotos registrados entre 2019 e 2024

Publicado em 14 de Julho de 2025 às 11:03

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

14 jul 2025 às 11:03
Espírito Santo ganha duas estações para monitoramento de terremotos e abalos sísmicos
Estações para monitoramento de terremotos e abalos sísmicos no ES Crédito: Divulgação | Ufes
O Espírito Santo ganhou duas estações sismográficas temporárias para o monitoramento de terremotos e abalos sísmicos. Os aparelhos, instalados entre 2 e 12 de junho na Base Oceanográfica da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em Aracruz - chamado de ARA01 - e no Parque Estadual de Itaúnas, em Conceição da Barra - nomeado ITA01 - são dois dos primeiros seis equipamentos a serem instalados pelo Sudeste do Brasil. A instalação foi conduzida pela equipe do Observatório com o apoio da professora do Departamento de Geografia Luiza Bricalli, integrante do Laboratório de Neotectônica e Sismológico (Lanesi). O projeto, intitulado RSBR-Mar, é coordenado pelo pesquisador do Observatório Nacional Sérgio Fontes e compõe um braço da Rede Sismográfica Brasileira (RSBR), que visa expandir os trabalhos para o mar.
No Estado, o monitoramento de terremotos começou a se tornar mais eficiente a partir da década de 2000, com a expansão da RSBR e a instalação de estações locais. No entanto, registros históricos de abalos sísmicos existem desde o século XVIII e, no total, são 45 eventos terremotos listados em território capixaba, no período. O Espírito Santo, segundo Bricalli, tem eventos sísmicos recorrentes — como os três terremotos registrados entre 2019 e 2024 —, ocorrência de deslizamentos de terra e enchentes causadas pelas mudanças climáticas, além da crescente preocupação de afundamento do solo devido às especulações sobre a extração de sal-gema no norte do estado. “Tudo isso reforça a necessidade urgente de democratizar o conhecimento sobre esses fenômenos, que representam ameaças significativas às populações, especialmente em regiões urbanizadas ou com ocupação inadequada”, explica a professora. Em entrevista à CBN Vitória, ela fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - ENTREVISTA PATRICIA VALLIM - LUIZA BRICALLI - 14-07-25

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