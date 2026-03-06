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Saúde

ES recebe equipamentos de alta tecnologia para tratamento do câncer

Ouça entrevista com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha

Publicado em 06 de Março de 2026 às 11:18

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

06 mar 2026 às 11:18
com a entrega do acelerador linear, equipamento fundamental para a radioterapia, os procedimentos devem começar em Janeiro
As radioterapias começarão a funcionar em janeiro Crédito: Alberto Costa
O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, cumprem agendas no Espírito Santo, nesta sexta-feira (6). Em Colatina foram entregues equipamentos que vão ampliar o atendimento à saúde por meio do Novo Pac da Saúde, que integra o Agora Tem Mais Especialistas. O município recebe um novo serviço Radioterapia do Hospital e Maternidade São José, além da entrega de ambulâncias do SAMU 192 e Unidades Odontológicas Móveis (UOM). Já em Linhares a entrega dos serviços de radioterapia são pra o Hospital Rio Doce. Quem explica detalhes é o próprio ministro da Saúde, Alexandre Padilha. 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Alexandre Padilha – 06-03-26.mp3

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