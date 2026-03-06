ES recebe equipamentos de alta tecnologia para tratamento do câncer

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, cumprem agendas no Espírito Santo, nesta sexta-feira (6). Em Colatina foram entregues equipamentos que vão ampliar o atendimento à saúde por meio do Novo Pac da Saúde, que integra o Agora Tem Mais Especialistas. O município recebe um novo serviço Radioterapia do Hospital e Maternidade São José, além da entrega de ambulâncias do SAMU 192 e Unidades Odontológicas Móveis (UOM). Já em Linhares a entrega dos serviços de radioterapia são pra o Hospital Rio Doce. Quem explica detalhes é o próprio ministro da Saúde, Alexandre Padilha.