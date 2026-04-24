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Saúde

ES recebe doses da vacina contra a covid-19; entenda a vacinação!

Quem explica é o subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde, Orlei Cardoso

Publicado em 24 de Abril de 2026 às 11:07

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

24 abr 2026 às 11:07
Vacina da Moderna contra a Covid está atualizada para a variante XBB 1.5, uma subvariante da Ômicron
Vacina contra a Covid  Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
O assunto em destaque no CBN Vitória é a vacinação contra a covid-19. A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informa, por meio do Programa Estadual de Imunizações (PEI), que recebeu, este mês,  30 mil doses do imunobiológico Covid-19. Segundo o Ministério da Saúde, as vacinas ofertadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) são as mais atualizadas contra as cepas em circulação e seguem recomendadas de forma prioritária para os grupos mais vulneráveis. Em entrevista à CBN Vitória, o subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde, Orlei Cardoso, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Orlei Cardoso - 24-04-26.mp3
Agendamentos 
VILA VELHA
A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Vila Velha informa que as vacinas contra a Covid-19 destinadas ao público adulto foram retiradas na última quarta-feira (22) e já estão sendo distribuídas para todas as unidades de saúde do município. Atualmente, Vila Velha conta com cerca de 800 doses, disponíveis entre as salas de vacinação e a Rede de Frio Municipal. Além da oferta nas unidades, a imunização também será disponibilizada nas ações realizadas no Shopping Boulevard Vila Velha, em Itaparica, que acontecem todos os sábados, das 11 às 18 horas, sem necessidade de agendamento. O município recebeu ainda doses destinadas ao público de 6 meses a menores de 5 anos, para os quais a vacinação contra a Covid se enquadra no calendário de rotina.
VITÓRIA
A Secretaria de Saúde de Vitória (Semus) informa que as vacinas contra a Covid estão disponíveis em todas as Unidades de Saúde. Nesta quinta (23), foi aberto agendamento online. No momento, há vagas disponíveis.
O agendamento pode ser feito pelo link: agendamento.vitoria.es.gov.br, pelo aplicativo Vitória Online ou pelo Facilita Vix (totem de autoatendimento instalado nas Unidades de Saúde).

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