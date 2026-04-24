ES recebe doses da vacina contra a covid-19; entenda a vacinação!

Vacina contra a Covid Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O assunto em destaque no CBN Vitória é a vacinação contra a covid-19. A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informa, por meio do Programa Estadual de Imunizações (PEI), que recebeu, este mês, 30 mil doses do imunobiológico Covid-19. Segundo o Ministério da Saúde, as vacinas ofertadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) são as mais atualizadas contra as cepas em circulação e seguem recomendadas de forma prioritária para os grupos mais vulneráveis. Em entrevista à CBN Vitória, o subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde, Orlei Cardoso, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!

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Agendamentos

VILA VELHA

A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Vila Velha informa que as vacinas contra a Covid-19 destinadas ao público adulto foram retiradas na última quarta-feira (22) e já estão sendo distribuídas para todas as unidades de saúde do município. Atualmente, Vila Velha conta com cerca de 800 doses, disponíveis entre as salas de vacinação e a Rede de Frio Municipal. Além da oferta nas unidades, a imunização também será disponibilizada nas ações realizadas no Shopping Boulevard Vila Velha, em Itaparica, que acontecem todos os sábados, das 11 às 18 horas, sem necessidade de agendamento. O município recebeu ainda doses destinadas ao público de 6 meses a menores de 5 anos, para os quais a vacinação contra a Covid se enquadra no calendário de rotina.

VITÓRIA

A Secretaria de Saúde de Vitória (Semus) informa que as vacinas contra a Covid estão disponíveis em todas as Unidades de Saúde. Nesta quinta (23), foi aberto agendamento online. No momento, há vagas disponíveis.