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ES recebe alerta de tempestade e acumulados expressivos de chuva

Ouça entrevista com o coordenador da Defesa Civil Estadual, coronel Sharlyston Paiva

Publicado em 18 de Março de 2025 às 09:57

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

18 mar 2025 às 09:57
Alerta para chuvas volumosas em regiões do ES
Alerta para chuvas volumosas em regiões do ES Crédito: Defesa Civil Estadual
Os próximos dias, o Espírito Santo estará sob a influência de um sistema frontal estacionário localizado sobre o oceano, o que favorece o transporte de umidade para o estado e aumenta a atividade convectiva. Isso significa que teremos a formação de tempestades de rápida intensificação, que podem resultar em acumulados expressivos de chuvas em várias regiões.
Os modelos meteorológicos indicam que a previsão é de precipitação significativa, com maior intensidade nas áreas do Caparaó, região Serrana, Região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV) e no Sul do estado, como detalha em entrevista à CBN Vitória, o coordenador da Defesa Civil Estadual, coronel Sharlyston Paiva. 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Coronel Sharlyston Paiva - 18-03-25.mp3

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