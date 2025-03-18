ES recebe alerta de tempestade e acumulados expressivos de chuva

Os próximos dias, o Espírito Santo estará sob a influência de um sistema frontal estacionário localizado sobre o oceano, o que favorece o transporte de umidade para o estado e aumenta a atividade convectiva. Isso significa que teremos a formação de tempestades de rápida intensificação, que podem resultar em acumulados expressivos de chuvas em várias regiões.
Os modelos meteorológicos indicam que a previsão é de precipitação significativa, com maior intensidade nas áreas do Caparaó, região Serrana, Região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV) e no Sul do estado, como detalha em entrevista à CBN Vitória, o coordenador da Defesa Civil Estadual, coronel Sharlyston Paiva.
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Coronel Sharlyston Paiva - 18-03-25.mp3