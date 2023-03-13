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Saúde

ES recebe 260 doses da vacina contra a Monkeypox

Ouça detalhes na entrevista com o gerente de Vigilância em Saúde, Orlei Cardoso Amaral

Publicado em 13 de Março de 2023 às 11:19

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

13 mar 2023 às 11:19
Varíola dos Macacos
Varíola dos Macacos Crédito: OMS
O Espírito Santo recebe, nesta semana, 260 doses da MVA-BN Jynneos, vacina contra a Monkeypox. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), as doses serão destinadas a grupos específicos, já definidos previamente pelo Ministério da Saúde, e a vacinação se dará conforme a disponibilidade de doses. A Sesa informa que "aguarda diretrizes por parte do órgão federal para definição das estratégias de vacinação, como os locais para que a imunização ocorra, tendo em vista a especificidade dos grupos a serem vacinados. A Secretaria aguarda ainda mais informações do Ministério da Saúde a respeito dos critérios e priorização do público alvo, em virtude do quantitativo de doses". Em entrevista à CBN Vitória, o gerente de Vigilância em Saúde, Orlei Cardoso Amaral, fala sobre o assunto.
Entrevista Fernanda Queiroz - Orlei Cardoso Amaral - 13-03-23.mp3
Conforme a preconização do Ministério da Saúde, as vacinas contra a Mpox serão restritas aos seguintes grupos no Espírito Santo:
- Pessoas vivendo com HIV/aids (PVHA): homens cisgêneros, travestis e mulheres transexuais; com idade igual ou superior a 18 anos; e com status imunológico identificado pela contagem de linfócitos T CD4 inferior a 200 células nos últimos seis meses;
- Profissionais de laboratório que trabalham diretamente com Orthopoxvírus em laboratórios com nível de biossegurança 3 (NB-3), de 18 a 49 anos de idade;
- Pessoas que possam ter tido uma pós-exposição ao vírus, como pessoas de 18 a 49 anos que tiveram contato direto com fluidos e secreções corporais de pessoas suspeitas, prováveis ou confirmadas para Mpox.
Desde os primeiros casos no Estado, em julho de 2022 à semana epidemiológica SE08 de 2023, foram confirmados 161 casos positivos para a doença, segundo boletim MPOX - ESPÍRITO SANTO, publicado mensalmente no https://saude.es.gov.br/monkeypox
[fonte: Sesa-ES]

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