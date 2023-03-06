ES: realização de 110 mil cirurgias eletivas e criação de 100 escolas de Tempo Integral

O governo do Espírito Santo apresentou nos últimos dias o planejamento estratégico com os principais projetos para a gestão 2023-2026. Estão previstos novos hospitais e escolas, além da conclusão de projetos já iniciados. Entre alguns dos destaques apresentados estão a construção do Complexo de Saúde para o Norte do Estado e do Novo Hospital Silvio Avidos, em Colatina; a implantação das Escolas do Futuro e expansão da Educação em Tempo Integral; expansão e melhoria na infraestrutura das Unidades de Segurança; reaparelhamento da frota das forças de segurança; implantação do corredor Metropolitano Sul; 2ª etapa do Corredor Leste-Oeste e construção de unidades habitacionais de interesse social. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado de Economia e Planejamento, Álvaro Duboc, detalha o planejamento elaborado pelo governo.