ES quer vacinar população com mais de 55 anos ainda em junho

O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, disse em entrevista exclusiva à CBN Vitória, nesta quinta-feira (20) que pretende em junho deste ano dar início a vacinação contra a Covid-19 para pessoas com idade superior a 55 anos em todo o Espírito Santo. Segundo Nésio, já há um pedido junto ao Ministério da Saúde para que um percentual das doses que são enviadas possa ser reservado para a retomada da vacinação por idade, acontecendo de forma paralela ao grupo de comorbidades.