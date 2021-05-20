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Covid-19

ES quer vacinar população com mais de 55 anos ainda em junho

Ouça detalhes na entrevista exclusiva do secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes

Publicado em 20 de Maio de 2021 às 11:06

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

20 mai 2021 às 11:06
Covid-19
Covid-19 Crédito: Miguel Á. Padriñán/Pexels
O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, disse em entrevista exclusiva à CBN Vitória, nesta quinta-feira (20) que pretende em junho deste ano dar início a vacinação contra a Covid-19 para pessoas com idade superior a 55 anos em todo o Espírito Santo. Segundo Nésio, já há um pedido junto ao Ministério da Saúde para que um percentual das doses que são enviadas possa ser reservado para a retomada da vacinação por idade, acontecendo de forma paralela ao grupo de comorbidades. 
Nesta entrevista, o secretário também comentou sobre a exigência de apresentação de comprovante de residência para imunizar a população com Coronavac em Vitória. Ele disse que desaconselha esta restrição já que a Capital capixaba pertence a uma área conurbada. E ainda, as novas orientações da imunização para grávidas; a chegada de novas doses de vacinas nos próximos dias; a imunização de professores e como os municípios podem ajudar a população com comorbidades a atualizar laudos e prescrições médicas.  
Fernanda Queiroz entrevista Nésio Fernandes - 20/05/2021

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