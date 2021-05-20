ES quer vacinar população com mais de 55 anos ainda em junho

O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, disse em entrevista exclusiva à CBN Vitória, nesta quinta-feira (20) que pretende em junho deste ano dar início a vacinação contra a Covid-19 para pessoas com idade superior a 55 anos em todo o Espírito Santo. Segundo Nésio, já há um pedido junto ao Ministério da Saúde para que um percentual das doses que são enviadas possa ser reservado para a retomada da vacinação por idade, acontecendo de forma paralela ao grupo de comorbidades.
Nesta entrevista, o secretário também comentou sobre a exigência de apresentação de comprovante de residência para imunizar a população com Coronavac em Vitória. Ele disse que desaconselha esta restrição já que a Capital capixaba pertence a uma área conurbada. E ainda, as novas orientações da imunização para grávidas; a chegada de novas doses de vacinas nos próximos dias; a imunização de professores e como os municípios podem ajudar a população com comorbidades a atualizar laudos e prescrições médicas.
Fernanda Queiroz entrevista Nésio Fernandes - 20/05/2021