ES quer testar profissionais da saúde para o novo coronavírus

O Espírito Santo tem 72 casos confirmados do novo coronavírus. O número mais recente é deste domingo (29). Somente neste dia foram 11 novos testes positivos, sendo quatro em Vila Velha, quatro na Serra, um em Vitória, um em São Mateus e um em Cariacica. Há 1016 casos ainda em investigação. Todos os casos da Covid-19 no Espírito Santo estão mapeados, ou seja, não há registro de transmissão comunitária, conforme explica em entrevista nesta segunda-feira (30) à rádio CBN Vitória, Tadeu Marino, subsecretário de Estado de Planejamento e Transparência da Saúde.

Tadeu Marino falou sobre a preparação de 300 leitos de UTI para atender pacientes com Covid-19 e também da possibilidade de construção, agora em abril, de um hospital de campanha na área localizada ao lado do Hospital Jaime Santos Neves, na Serra. Marino também destacou que a partir desta segunda-feira (30), o Laboratório Central da Sesa terá capacidade ampliada de realização de testes, chegando até 300 exames por dia. Questionado sobre a possibilidade de testar a população em massa para garantir o aumento do cerco ao vírus, o subsecretário destacou que a medida não está descartada, mas que inicialmente a estratégia é testar os sintomáticos e os profissionais da saúde.