ES quer reunir universidades na construção do Plano Estadual de Redução das Emissões de Carbono

O governador Renato Casagrande, vai sugerir aos demais estados brasileiros a criação de Planos Estaduais de Redução das Emissões de Carbono. Casagrande participa da 26° Conferência das Nações Unidas para a Mudança Climática (COP-26), que acontece em Glasgow, na Escócia. O governador do ES afirmou, nesta quarta-feira (3), em entrevista à CBN Vitória, que um plano com essa meta precisa envolver várias instituições e “teremos isso ano que vem para chegarmos ao meio do caminho em 2030 com plano até 2050”. Já há conversas com Ufes e Ifes para um documento inicial com as medidas a serem adotadas ano após ano.