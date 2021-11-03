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Mudanças Climáticas

ES quer reunir universidades na construção do Plano Estadual de Redução das Emissões de Carbono

Ouça entrevista com o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, que participa da COP-26 na Escócia

Publicado em 03 de Novembro de 2021 às 11:23

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

03 nov 2021 às 11:23
Governador Renato Casagrande na COP26 em Glasgow, na Escócia
Governador Renato Casagrande na COP26 em Glasgow, na Escócia Crédito: Giovani Pagotto/Governo ES
O governador Renato Casagrande, vai sugerir aos demais estados brasileiros a criação de Planos Estaduais de Redução das Emissões de Carbono. Casagrande participa da 26° Conferência das Nações Unidas para a Mudança Climática (COP-26), que acontece em Glasgow, na Escócia. O governador do ES afirmou, nesta quarta-feira (3), em entrevista à CBN Vitória, que um plano com essa meta precisa envolver várias instituições e “teremos isso ano que vem para chegarmos ao meio do caminho em 2030 com plano até 2050”. Já há conversas com Ufes e Ifes para um documento inicial com as medidas a serem adotadas ano após ano.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Renato Casagrande - 03-11-21.mp3

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