ES quer reduzir para sete dias prazo de entrega da nova Carteira de Identidade

No começo do mês de julho, o portal eletrônico AGENDAES passou a contar com melhorias para aperfeiçoar o agendamento da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). Entre elas, o uso de uma barreira para combater solicitações feitas por robôs e a disponibilização de mais informações sobre dia e horário disponíveis para agendar o atendimento. O objetivo, com as mudanças, é atender às reclamações dos cidadãos, principalmente em relação à falta de vagas. Em entrevista à CBN Vitória, a perita oficial criminal do Gabinete da Superintendência de Polícia Técnico Científica (SPTC), Juliana Arósio Sales, detalha as melhorias. A perita já adiantou que trabalha para reduzir em 2025, o prazo final de entrega do documento para até sete dias. Hoje o tempo de espera do cidadão pode chegar a 45 dias.
Entrevista Fernanda Queiroz - Juliana Arosio Sales - 19-07-24
São duas melhorias principais: a implementação de um robô e um sistema de informação, resultado de melhorias internas. A Polícia já vinha identificando que haviam pessoas mal intencionadas fazendo agendamentos consecutivos e vendendo agendamentos. O objetivo é coibir os agendamentos feitos por robôs e ofertar as vagas para quem realmente precisa.
As outras melhorias de uso interno incluem a emissão de relatórios para que haja melhor distribuição de vagas. Um desses relatórios permitiu identificar os horários de pico de agendamento que são diferentes dos horários que as vagas são disponibilizadas. Agora, o sistema conta com um alerta que informa os horários ideias para agendamento: sexta, às 8h.