ES quer reduzir para sete dias prazo de entrega da nova Carteira de Identidade

No começo do mês de julho, o portal eletrônico AGENDAES passou a contar com melhorias para aperfeiçoar o agendamento da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). Entre elas, o uso de uma barreira para combater solicitações feitas por robôs e a disponibilização de mais informações sobre dia e horário disponíveis para agendar o atendimento. O objetivo, com as mudanças, é atender às reclamações dos cidadãos, principalmente em relação à falta de vagas. Em entrevista à CBN Vitória, a perita oficial criminal do Gabinete da Superintendência de Polícia Técnico Científica (SPTC), Juliana Arósio Sales, detalha as melhorias. A perita já adiantou que trabalha para reduzir em 2025, o prazo final de entrega do documento para até sete dias. Hoje o tempo de espera do cidadão pode chegar a 45 dias.