ES quer reduzir a partir de setembro tempo para entrega da nova identidade

A nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) está sendo emitida em todo o Brasil, incluindo o Espírito Santo, e substitui o antigo RG. A principal mudança é que o documento adota o número do CPF como identificação nacional, em vez do número do RG estadual. A CIN também possui versão digital disponível no aplicativo GOV.BR.

A emissão ainda não é obrigatória e quem ainda não possui a identidade tem prioridade no atendimento para a emissão da primeira via. Essa prioridade se aplica especialmente a quem perdeu o documento ou nunca teve documento de identidade. O cidadão deve agendar o atendimento em um dos postos de identificação disponíveis, por meio do site agenda.es.gov.br. Em entrevista à CBN Vitória, o chefe da Seção de Controle de Postos de Identificação Civil, Eric Santa Clara, atualiza o cenário de emissão no Espírito Santo. Ouça a conversa completa!