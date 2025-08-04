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ES quer reduzir a partir de setembro tempo para entrega da nova identidade

Ouça entrevista com o chefe da Seção de Controle de Postos de Identificação Civil, Eric Santa Clara

Publicado em 04 de Agosto de 2025 às 11:27

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

04 ago 2025 às 11:27
RG
Modelo da nova carteira nacional de identidade Crédito: Subchefia de Assuntos Jurídicos / Governo Federal
A nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) está sendo emitida em todo o Brasil, incluindo o Espírito Santo, e substitui o antigo RG. A principal mudança é que o documento adota o número do CPF como identificação nacional, em vez do número do RG estadual. A CIN também possui versão digital disponível no aplicativo GOV.BR.
A emissão ainda não é obrigatória e quem ainda não possui a identidade tem prioridade no atendimento para a emissão da primeira via. Essa prioridade se aplica especialmente a quem perdeu o documento ou nunca teve documento de identidade. O cidadão deve agendar o atendimento em um dos postos de identificação disponíveis, por meio do site agenda.es.gov.br. Em entrevista à CBN Vitória, o chefe da Seção de Controle de Postos de Identificação Civil, Eric Santa Clara, atualiza o cenário de emissão no Espírito Santo. Ouça a conversa completa!
CBN - ENTREVISTA FERNANDA QUEIROZ - ERIC SANTA CLARA - 04-08-25

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