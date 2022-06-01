ES quer oferecer operação das rodoviais estaduais à iniciativa privada sem cobrança de pedágio

O governo do Espírito Santo está estudando um modelo para oferecer a operação das rodovias estaduais à iniciativa privada. Em uma primeira etapa, o Estado já concedeu a conservação dos trechos à empresas privadas, em contratação por desempenho. Nesta segunda etapa, que deve começar em 2023, o objetivo é aumentar a eficiência dos gastos, melhorar a qualidade da manutenção do que já está pronto, além de ampliar e modernizar a malha rodoviária. A ideia é fazer isso tudo com recursos públicos, sem que seja cobrado pedágio. Quem traz os detalhes é o diretor-geral do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), Luiz Cesar Maretto, em entrevista à CBN Vitória. Ouça: