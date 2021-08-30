ES quer incluir Parque de Itaúnas na rede nacional de trilhas

O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), a Secretaria de Estado de Turismo (Setur) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) assinaram um protocolo de intenções para elaboração de uma proposta de criação da Rede Capixaba de Trilhas. O objetivo é inserir o Espírito Santo na Rede Nacional de Trilhas de Longo Curso e Conectividade. O projeto piloto será na região do Parque Estadual de Itaúnas (PEI), em Conceição da Barra, que completa 30 anos. Em entrevista à CBN Vitória, o gerente de Recursos Naturais do Iema, Rodolpho Torezani, traz mais detalhes sobre o tema. Segundo o Iema, "essa é uma parceria muito importante para o turismo, meio ambiente e desenvolvimento sustentável do Espírito Santo, que tem belezas que poucos lugares têm. O termo que assinamos aqui é um embrião para que futuramente, todo o Estado tenha trilhas de longa distância”. Ouça as explicações completas!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Rodolpho Torezani - 30-08-21.mp3
O que á Rede Brasileira de Trilhas de Longo Curso e Conectividade?
A Rede Nacional de Trilhas de Longo Curso e Conectividade (RedeTrilhas) é uma iniciativa do Governo do Brasil destinada a conectar pontos de interesse do patrimônio cultural e natural brasileiro por meio de trilhas de longo curso em todo o País. A RedeTrilhas foi regulamentada por portaria conjunta em setembro de 2020, como resultado da articulação entre Ministério do Meio Ambiente, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e Ministério do Turismo.