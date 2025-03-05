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Saiba o que é!

ES quer criar "ZEEC" com foco no meio ambiente e no turismo; entenda a sigla

Ouça entrevista com o gerente de monitoramento costeiro, Danilo Monte Mor

Publicado em 05 de Março de 2025 às 10:52

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

05 mar 2025 às 10:52
Uma moradia no litoral capixaba pode ser um aliado da saúde mental
Uma moradia no litoral capixaba pode ser um aliado da saúde mental Crédito: Elena Ktenopoulou/Unsplash
ZEEC é a sigla utilizada por especialistas para fazer referência ao termo zoneamento ecológico-econômico costeiro, um instrumento legal definido em lei estadual e federal. Apesar do nome complicado, o estudo segue uma ideia simples: como planejar o território para permitir um desenvolvimento ordenado, considerando questões econômicos, mas preservar o lado ecológico? Uma equipe da Secretaria de Estado de Meio Ambiente tem realizado reuniões com instituições e prefeituras a respeito do assunto. Em entrevista à CBN Vitória, o gerente de monitoramento costeiro da secretaria, Danilo Monte Mor, explica o que é um ZEEC e como isso afeta a vida dos capixabas. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Danilo Monte Mor - 05-2-25.mp3

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