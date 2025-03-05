ES quer criar "ZEEC" com foco no meio ambiente e no turismo; entenda a sigla

ZEEC é a sigla utilizada por especialistas para fazer referência ao termo zoneamento ecológico-econômico costeiro, um instrumento legal definido em lei estadual e federal. Apesar do nome complicado, o estudo segue uma ideia simples: como planejar o território para permitir um desenvolvimento ordenado, considerando questões econômicos, mas preservar o lado ecológico? Uma equipe da Secretaria de Estado de Meio Ambiente tem realizado reuniões com instituições e prefeituras a respeito do assunto. Em entrevista à CBN Vitória, o gerente de monitoramento costeiro da secretaria, Danilo Monte Mor, explica o que é um ZEEC e como isso afeta a vida dos capixabas. Ouça a conversa completa!