ES quer conceder Pavilhão e mais dois ativos ainda este ano; entenda

Lançado em maio de 2019, o Programa de Concessões e Parcerias do Espírito Santo (Parcerias-ES) vai dar continuidade ao cronograma elaborado para trazer ganhos de R$ 500 milhões aos cofres públicos estaduais. A primeira concessão, em estrutura de parceria público-privada (PPP), foi do esgotamento sanitário de Cariacica e parte de Viana, em dezembro do ano passado. Agora, o governo do Estado quer concretizar a concessão de mais três ativos: o Pavilhão de Carapina; projetos de criação de miniusinas de energia solar; e o serviço de gestão do sistema de alimentação prisional.