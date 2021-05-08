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PROGRAMA DE CONCESSÕES

ES quer conceder Pavilhão e mais dois ativos ainda este ano; entenda

O entrevistado é o o secretário de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico, Tyago Hoffmann

Publicado em 08 de Maio de 2021 às 10:53

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

08 mai 2021 às 10:53
Pavilhão de Carapina será concedido Crédito: Divulgação
Lançado em maio de 2019, o Programa de Concessões e Parcerias do Espírito Santo (Parcerias-ES) vai dar continuidade ao cronograma elaborado para trazer ganhos de R$ 500 milhões aos cofres públicos estaduais. A primeira concessão, em estrutura de parceria público-privada (PPP), foi do esgotamento sanitário de Cariacica e parte de Viana, em dezembro do ano passado. Agora, o governo do Estado quer concretizar a concessão de mais três ativos: o Pavilhão de Carapina; projetos de criação de miniusinas de energia solar; e o serviço de gestão do sistema de alimentação prisional.
Entrevista - Fabio Botacin - Tyago Hoffmann - 08-05-21
Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico (Sectides), Tyago Hoffmann, explica que a expectativa é que os editais de concessão sejam publicados no segundo semestre para realização de leilões ainda no último trimestre do ano. Ouça.

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