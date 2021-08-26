ES quer antecipar vacinação de idosos e imunossuprimidos com a dose de reforço

O Espírito Santo trabalha com a possibilidade de antecipar a vacinação de reforço contra a Covid-19, também chamada de D3, para idosos e pessoas imunossuprimidas. A data anunciada pelo Ministério da Saúde para dar início à aplicação foi dia 15 de setembro. No entanto, segundo o subsecretário estadual de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, a intenção do Espírito Santo é conseguir antecipar a imunização, a partir da disponibilidade de novas vacinas. Uma outra possibilidade é utilizar a D3 para quem tem 60 anos ou mais e que tenha recebido a última dose há seis meses. No cronograma do Ministério da Saúde a vacina de reforço para idosos contempla quem tem 70 anos ou mais.
Já para os imunossuprimidos, que são pessoas que passaram por um transplante ou pacientes que têm HIV, por exemplo, a imunização será para quem tem 18 anos ou mais e cuja D2 tenha ocorrido há 28 dias. Ouça entrevista com o subsecretário estadual de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, à CBN Vitória nesta quinta-feira (26).
Entrevista - Fernanda Queiroz - Luiz Carlos Reblin - 26-08-21.mp3