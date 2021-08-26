ES quer antecipar vacinação de idosos e imunossuprimidos com a dose de reforço

O Espírito Santo trabalha com a possibilidade de antecipar a vacinação de reforço contra a Covid-19, também chamada de D3, para idosos e pessoas imunossuprimidas. A data anunciada pelo Ministério da Saúde para dar início à aplicação foi dia 15 de setembro. No entanto, segundo o subsecretário estadual de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, a intenção do Espírito Santo é conseguir antecipar a imunização, a partir da disponibilidade de novas vacinas. Uma outra possibilidade é utilizar a D3 para quem tem 60 anos ou mais e que tenha recebido a última dose há seis meses. No cronograma do Ministério da Saúde a vacina de reforço para idosos contempla quem tem 70 anos ou mais.