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Tinha metanol

ES: quatro postos de combustível interditados após adulteração do etanol

Ouça entrevista com o titular da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor, Eduardo Passamani

Publicado em 14 de Agosto de 2023 às 11:06

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

14 ago 2023 às 11:06
Combustíveis, gasolina, etanol, bomba de combustível
Combustíveis, gasolina, etanol, bomba de combustível Crédito: Pixabay
A Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon), com a Agência Nacional do Petróleo (ANP) deflagrou, na última semana a primeira fase da Operação META, que visa desarticular um esquema nacional de adulteração de combustíveis.
Na ação, foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão em empresas e transportadoras localizadas no município da Serra, em residências de empresários em Vila Velha e na sede de uma rede que conta com nove postos funcionando na Grande Vitória.
Também foram fiscalizadas empresas do ramo químico, suspeitas de serem de fachada, abertas no Espírito Santo por empresários paulistas, responsáveis por trazer o produto adulterado ao Estado. A ação interditou ainda quatro postos, localizados em Vila Velha e Guarapari, com combustível adulterado por metanol e apreendeu 241 mil litros da substância que pertenciam a seis empresas do Espírito Santo e estavam armazenados em um terminal no Paraná.
"Eles podiam transitar com a nota de compra desse produto por três estados: São Paulo, Rio e Espírito Santo. No caminho, eles iam deixando esse material", explica em entrevista à CBN Vitória, o titular da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor, delegado Eduardo Passamani.
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Eduardo Passamani - 14-08-23

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