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LEI ESTADUAL

ES proíbe placa que livra hotel quando algo do cliente some do quarto

Ouça a entrevista do diretor-presidente do Procon Estadual, Rogério Athayde, ao CBN Cotidiano

Publicado em 05 de Novembro de 2020 às 17:13

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

05 nov 2020 às 17:13
Hotel Crédito: Pixabay
Na última quarta-feira (4), foi publicada no Diário Oficial do Estado a sanção da Lei Nº 11.215, que proíbe hotéis, pousadas e serviços de hospedagem em geral colocarem avisos que isentam a empresa da responsabilidade por objetos deixados nos quartos ou apartamentos durante a estadia do consumidor e que desapareceram. A regra vale tanto para hotéis, quanto motéis, pensões, pousadas, albergues ou semelhantes e que, inclusive, poderão ser fiscalizados pelo Procon municipal ou estadual. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o diretor-presidente do Procon Estadual, Rogério Athayde, detalha as aplicações da nova lei. Ouça!
Entrevista - Fabio Botacin - Rogerio Athayde - 05-11-20
Procurado pela reportagem da Redação A Gazeta/CBN, o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis no Espírito Santo (ABIH-ES), Gustavo Guimarães, criticou a legislação, que segundo ele, foi elaborada sem diálogo com a categoria. Para ele, os avisos servem justamente para fornecer uma salvaguarda às empresas, em casos quem não deveriam ser prejudicadas. Ele afirma ainda que a maioria dos estabelecimentos conta com cofres, sejam nos quartos (para guardar objetos de valor), ou um cofre central, onde podem ser armazenadas grandes quantias eventualmente carregadas pelos hóspedes.
NA ÍNTEGRA: O que diz a lei
LEI Nº 11.215
Proíbe os estabelecimentos do setor hoteleiro do Estado do Espírito Santo de utilizarem placas informativas com os dizeres que especifica.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica proibida, no território do Estado do Espírito Santo, a utilização de placas informativas, impressão em bilhetes, cartazes, panfletos ou qualquer outro meio
de divulgação de informação por estabelecimentos que integram o setor hoteleiro ou que prestem o serviço de hospedagem temporária de pessoas, contendo os dizeres: 
“Não nos responsabilizamos por objetos deixados no quarto/apartamento” ou escrita de teor similar com o mesmo objetivo.
Parágrafo único. Para os efeitos da presente Lei, entende-se como estabelecimentos que integram o setor hoteleiro, ou que prestem o serviço de hospedagem temporária
de pessoas, os hotéis, motéis, pensões, pousadas, albergues e estabelecimentos congêneres. 
Art. 2º Vetado.
Art. 3º A fiscalização poderá ser realizada pelo Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON Estadual e/ou Municipal.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

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