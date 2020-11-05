ES proíbe placa que livra hotel quando algo do cliente some do quarto

Hotel Crédito: Pixabay

Na última quarta-feira (4), foi publicada no Diário Oficial do Estado a sanção da Lei Nº 11.215, que proíbe hotéis, pousadas e serviços de hospedagem em geral colocarem avisos que isentam a empresa da responsabilidade por objetos deixados nos quartos ou apartamentos durante a estadia do consumidor e que desapareceram. A regra vale tanto para hotéis, quanto motéis, pensões, pousadas, albergues ou semelhantes e que, inclusive, poderão ser fiscalizados pelo Procon municipal ou estadual. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o diretor-presidente do Procon Estadual, Rogério Athayde, detalha as aplicações da nova lei. Ouça!

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fabio Botacin - Rogerio Athayde - 05-11-20

Procurado pela reportagem da Redação A Gazeta/CBN, o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis no Espírito Santo (ABIH-ES), Gustavo Guimarães, criticou a legislação, que segundo ele, foi elaborada sem diálogo com a categoria. Para ele, os avisos servem justamente para fornecer uma salvaguarda às empresas, em casos quem não deveriam ser prejudicadas. Ele afirma ainda que a maioria dos estabelecimentos conta com cofres, sejam nos quartos (para guardar objetos de valor), ou um cofre central, onde podem ser armazenadas grandes quantias eventualmente carregadas pelos hóspedes.

NA ÍNTEGRA: O que diz a lei

LEI Nº 11.215

Proíbe os estabelecimentos do setor hoteleiro do Estado do Espírito Santo de utilizarem placas informativas com os dizeres que especifica.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica proibida, no território do Estado do Espírito Santo, a utilização de placas informativas, impressão em bilhetes, cartazes, panfletos ou qualquer outro meio

de divulgação de informação por estabelecimentos que integram o setor hoteleiro ou que prestem o serviço de hospedagem temporária de pessoas, contendo os dizeres:

“Não nos responsabilizamos por objetos deixados no quarto/apartamento” ou escrita de teor similar com o mesmo objetivo.

Parágrafo único. Para os efeitos da presente Lei, entende-se como estabelecimentos que integram o setor hoteleiro, ou que prestem o serviço de hospedagem temporária

de pessoas, os hotéis, motéis, pensões, pousadas, albergues e estabelecimentos congêneres.

Art. 2º Vetado.

Art. 3º A fiscalização poderá ser realizada pelo Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON Estadual e/ou Municipal.