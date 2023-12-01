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Meio Ambiente

ES: programas de descarbonização e macrodrenagem são apresentados na COP-28

Ouça detalhes na entrevista com o dirigente do Centro de Apoio Operacional da Defesa do Meio Ambiente, Marcelo Lemos

Publicado em 01 de Dezembro de 2023 às 11:10

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

01 dez 2023 às 11:10
Especial Publicitário - Trabalho permanente para acabar com os alagamentos de Vila Velha
Prefeitura tem investido em obras de micro e macrodrenagem para reduzir os alagamentos no município Crédito: Adessandro Reis e Antonio Oliveira/Secom PMVV
Acontece em Dubai, nos Emirados Árabes, a conferência do clima da Organização das Nações Unidas (ONU), a COP 28, Trata-se de um evento que reúne governos, cientistas e diversas entidades visando debater a crise climática. Do Espírito Santo há representantes, como o governador do Espírito Santo e Presidente do Consórcio Brasil Verde, Renato Casagrande; o secretário de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Felipe Rigoni; e o dirigente do Centro de Apoio Operacional da Defesa do Meio Ambiente do Ministério Público do Espirito Santo (Caoa), Marcelo Lemos. Nesta sexta-feira (01) inclusive, o Espírito Santo iniciou sua participação na COP-28, apresentando as ações para acabar com os alagamentos de Vila Velha e também na divulgação do Plano de Descarbonização. Quem conversa conosco direto da COP-28 é o promotor Marcelo Lemos. 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Marcelo Lemos - 01-12-23.mp3

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