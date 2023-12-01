ES: programas de descarbonização e macrodrenagem são apresentados na COP-28

Acontece em Dubai, nos Emirados Árabes, a conferência do clima da Organização das Nações Unidas (ONU), a COP 28, Trata-se de um evento que reúne governos, cientistas e diversas entidades visando debater a crise climática. Do Espírito Santo há representantes, como o governador do Espírito Santo e Presidente do Consórcio Brasil Verde, Renato Casagrande; o secretário de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Felipe Rigoni; e o dirigente do Centro de Apoio Operacional da Defesa do Meio Ambiente do Ministério Público do Espirito Santo (Caoa), Marcelo Lemos. Nesta sexta-feira (01) inclusive, o Espírito Santo iniciou sua participação na COP-28, apresentando as ações para acabar com os alagamentos de Vila Velha e também na divulgação do Plano de Descarbonização. Quem conversa conosco direto da COP-28 é o promotor Marcelo Lemos.