ES pretende testar todos os profissionais de educação do ES

Com capacidade de realização de 2500 testes de PCR-RT/dia para a Covid-19, junto ao Laboratório Central da secretaria de Estado da Saúde, o Espírito Santo acredita ser capaz de aumentar o monitoramento de casos ativos da doença e poder evitar uma segunda onda da doença. Em entrevista nesta quinta-feira (17) à CBN Vitória, o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, explicou que falta apenas ser definido o critério de testagem dos contatos mais próximos dos pacientes sintomáticos, ou seja, se somente os que apresentarem sintomas passarão pelos testes ou se um grupo de assintomáticos será testado.
Nesta entrevista o secretário também adiantou que pretende testar toda a comunidade escolar do Espírito Santo, através de um Censo Epidemiológico. Nésio Fernandes adiantou ainda que há uma tendência de que o Mapa da Covid-19 para a próxima semana tenha a cor predominantemente verde, ou seja, com a maior parte dos municípios em risco baixo.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Nésio Fernandes - 17-09-20