ES pretende testar todos os profissionais de educação do ES

Com capacidade de realização de 2500 testes de PCR-RT/dia para a Covid-19, junto ao Laboratório Central da secretaria de Estado da Saúde, o Espírito Santo acredita ser capaz de aumentar o monitoramento de casos ativos da doença e poder evitar uma segunda onda da doença. Em entrevista nesta quinta-feira (17) à CBN Vitória, o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, explicou que falta apenas ser definido o critério de testagem dos contatos mais próximos dos pacientes sintomáticos, ou seja, se somente os que apresentarem sintomas passarão pelos testes ou se um grupo de assintomáticos será testado.