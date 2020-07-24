ES poderá computar mais 2 mil mortes nos próximos meses

Os modelos matemáticos que são utilizados para fazer as projeções da Covid-19 no Espírito Santo indicam que mesmo com a queda da taxa de transmissão do novo coronavírus, o número de mortes estimadas pela doença aqui no Estado é o dobro dos óbitos atuais pelos próximos meses. Ou seja, se não houver uma vacina ou um medicamento, a Covid-19 ainda poderá matar mais de 2 mil capixabas, ultrapassando mais de 4.500 mortes no ano.
Em entrevista nesta sexta-feira (24), os professores Ethel Maciel, do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e Etereldes Gonçalves, do Departamento de Matemática da Ufes e ambos membros do Núcleo Interinstitucional de Estudos Epidemiológicos (NIEE) detalham estes dados.
Os mesmos estudos indicam que o próximo inquérito sorológico deverá apontar que de 19% a 20% da população do Espírito Santo já contraiu a Covid-19. O que a ciência ainda não consegue explicar é como uma grande parcela da população já estaria imune ao vírus.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Ethel Maciel e Etereldes Gonçalves - 24-07-20