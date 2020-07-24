ES poderá computar mais 2 mil mortes nos próximos meses

Os modelos matemáticos que são utilizados para fazer as projeções da Covid-19 no Espírito Santo indicam que mesmo com a queda da taxa de transmissão do novo coronavírus, o número de mortes estimadas pela doença aqui no Estado é o dobro dos óbitos atuais pelos próximos meses. Ou seja, se não houver uma vacina ou um medicamento, a Covid-19 ainda poderá matar mais de 2 mil capixabas, ultrapassando mais de 4.500 mortes no ano.