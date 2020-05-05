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COVID-19

ES poderá chegar a 6 mil casos ao final da primeira quinzena de maio

Se não houvesse medidas de isolamento, este número passaria de 9 mil, explica diretor do Instituto Jones

Publicado em 05 de Maio de 2020 às 10:59

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

05 mai 2020 às 10:59
Uma projeção realizada pelo Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) sobre a propagação da Covid-19 no Espírito Santo aponta que se as medidas de isolamento social mais restritivas não tivessem sido adotadas nos municípios capixabas, o Estado chegaria na próxima semana, no dia 16 maio, com 9.200 casos da doença. As explicação sobre como são feitos estes modelos, que servem para a tomada de decisões sobre o enfrentamento ao novo coronavírus, são do diretor-presidente do IJSN, Pablo Lira, em entrevista nesta terça-feira (05) à rádio CBN Vitória. Com as medidas que estão sendo adotadas, explica Lira, os dados indicam que chegaremos na semana de 16 de maio com pouco cerca de 6 mil casos confirmados da Covid-19. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Pablo Lira - 05-05-20

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