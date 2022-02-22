ES pode ter nova onda de Covid-19 após o carnaval

Depois de passar pelo maior pico de casos registrados em toda a pandemia, causado pela variante Ômicron, o Espírito Santo passa atualmente por uma "queda sustentada" no número de infectados, o que também se reflete na redução do número de mortes e de internações de pacientes com Covid-19. A secretaria de Estado da Saúde alerta, no entanto, que já há uma preocupação das autoridades sanitárias de uma nova onda provocada pela subvariante da Ômicron, chamada de BA.2, que já foi confirmada no Brasil. Diante disso, um novo pico pode acontecer nos próximos 90 dias, sobretudo entre março e abril. Ouça detalhes na entrevista com o subsecretário de Estado em Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin. Saiba também como está avançando a discussão sobre a liberação de quarta dose da vacina da Covid para quem tem mais de 60 anos.