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RT ESTÁ EM 1,53

ES pode atingir marca de 8,8 mil mortes pela Covid-19 até 23 de abril

O entrevistado é o diretor de Integração e Projetos Especiais do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Pablo Lira

Publicado em 09 de Abril de 2021 às 16:31

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

09 abr 2021 às 16:31
ENTITY_sharp_ENTITYCoronavírusNoES Crédito: Arte Geraldo Neto
Uma projeção do Núcleo Interinstitucional de Estudos Epidemiológicos aponta que os óbitos pela Covid-19 no Espírito Santo deve chegar a 8.800 até o dia 23 de abril. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o diretor de Integração e Projetos do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Pablo Lira, explicou que a média móvel de mortes avançou consideravelmente nos últimos 14 dias e disse que "no ritmo atual, vamos ter mais mortes que no mês de março".
Entrevista - Fabio Botacin - Pablo Lira - 09-04-21.mp3
Pablo Lira informou que o último dado aponta taxa de transmissão de 1,53 no Estado. Ouça!
 

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