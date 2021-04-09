ES pode atingir marca de 8,8 mil mortes pela Covid-19 até 23 de abril

Uma projeção do Núcleo Interinstitucional de Estudos Epidemiológicos aponta que os óbitos pela Covid-19 no Espírito Santo deve chegar a 8.800 até o dia 23 de abril. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o diretor de Integração e Projetos do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Pablo Lira, explicou que a média móvel de mortes avançou consideravelmente nos últimos 14 dias e disse que "no ritmo atual, vamos ter mais mortes que no mês de março".