ES: câmeras em PMs começam a funcionar em 18 de fevereiro

Policiais militares do Espírito Santo começarão a usar câmeras nas fardas (bodycams) em atividades nas ruas até o fim deste mês de fevereiro, de acordo com a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp). Neste primeiro momento, serão utilizados 200 equipamentos. A expectativa é que as câmeras passem a ser utilizadas em duas unidades da Polícia Militar: BPTran e 12ª Companhia Independente, localizada em Jardim Camburi, Vitória. O prazo anterior para a implantação dos aparelhos era o fim de 2024, mas, segundo o governo capixaba, foi necessário realizar mais testes, o que levou o início da utilização dos equipamentos para o primeiro semestre deste ano. A duração de gravação das câmeras é de 12 horas. Em entrevista à CBN Vitória, o subsecretário de Comando e Inovação da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), Guilherme Pacífico, fala sobre o assunto.