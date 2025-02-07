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ES: câmeras em PMs começam a funcionar em 18 de fevereiro

Ouça entrevista com o subsecretário de Comando e Inovação da Sesp, Guilherme Pacífico

Publicado em 07 de Fevereiro de 2025 às 10:09

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

07 fev 2025 às 10:09
Câmeras corporais têm sido adotadas por polícias de vários estados brasileiros
Câmeras corporais têm sido adotadas por polícias de vários estados brasileiros Crédito: Rovena Rosa/ Agência Brasil
Policiais militares do Espírito Santo começarão a usar câmeras nas fardas (bodycams) em atividades nas ruas até o fim deste mês de fevereiro, de acordo com a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp). Neste primeiro momento, serão utilizados 200 equipamentos. A expectativa é que as câmeras passem a ser utilizadas em duas unidades da Polícia Militar: BPTran e 12ª Companhia Independente, localizada em Jardim Camburi, Vitória. O prazo anterior para a implantação dos aparelhos era o fim de 2024, mas, segundo o governo capixaba, foi necessário realizar mais testes, o que levou o início da utilização dos equipamentos para o primeiro semestre deste ano. A duração de gravação das câmeras é de 12 horas. Em entrevista à CBN Vitória, o subsecretário de Comando e Inovação da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), Guilherme Pacífico, fala sobre o assunto. 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Guilherme Pacífico - 07-02-25.mp3
Pacífico explica que nesse primeiro momento são 200 policiais que terão as câmeras nas fardas, mas depois o contingente será ampliado para 1000 e 1500 profissionais da segurança. "Essas câmeras, com essas imagens, vão aperfeiçoar o trabalho policial, definir novas formas de atuação, fortalecer a comunicação", explica.

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