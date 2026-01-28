ES passa a oferecer atendimento gratuito para dependentes de apostas e jogos online

O vício em jogos de aposta tem impactado a vida dos brasileiros Crédito: Marko Aliaksandr | Shutterstock

O governo do Espírito Santo, por meio da Subsecretaria de Políticas sobre Drogas (Sesd) e do Programa Rede Abraço, passa a oferecer, a partir de agora, atendimento especializado para dependência em apostas on-line e jogos digitais. O anúncio foi feito na segunda-feira (26). Trata-se de uma linha específica de atendimento da Rede Abraço, voltada para pessoas a partir de 14 anos de idade que sofrem com a compulsão por jogos e apostas, a chamada ludopatia, no meio digital/virtual, e que busca não apenas acolher quem já apresenta um quadro de dependência instalado, mas também atuar de forma preventiva com quem demonstra sinais iniciais.

O atendimento será realizado por equipe multiprofissional, com acompanhamento ambulatorial por profissionais de enfermagem e médicos, além de avaliação psicossocial conduzida por psicólogos e assistentes sociais. Também será oferecido suporte e orientação aos familiares impactados pela situação. De acordo com o subsecretário de Estado de Políticas sobre Drogas e coordenador da Rede Abraço, Carlos Lopes, a iniciativa acompanha a evolução dos perfis de dependência observados nos atendimentos.

Os dados do Sistema Único de Saúde (SUS) e do Levantamento Nacional de Álcool e Drogas (Lenad III) apontam crescimento expressivo nos atendimentos relacionados a transtornos associados ao jogo. Em 2023, foram registrados 2.262 atendimentos. Em 2024, esse número subiu para 3.490. Apenas entre janeiro e junho de 2025, já haviam sido contabilizados 1.951 atendimentos, evidenciando a necessidade de ampliação das estratégias de cuidado e prevenção. Em entrevista à CBN Vitória, o subsecretário de Estado de Políticas sobre Drogas e coordenador da Rede Abraço, Carlos Lopes, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!