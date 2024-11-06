ES passa a contar com sistema pioneiro de dados meteorológicos em tempo real

Um sistema inovador que promete revolucionar o monitoramento do clima no Espírito Santo: o Sistema de Aquisição e Tratamento de Dados Meteorológicos do Estado (Satdes). O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), com a proposta de compilar, produzir e divulgar informações agrometeorológicas, meteorológicas e climatológicas, entre outras funcionalidades, estreou uma plataforma, oriunda de projeto de pesquisa, que permite obter dados e informações em tempo real. Por meio do sistema é possível acessar dados, por exemplo, referentes à temperatura do ar, chuva, umidade relativa do ar, balanço hídrico e risco de incêndio, com registros atualizados em intervalos que variam de 15 minutos a uma hora. Em entrevista à CBN Vitória, o coordenador do projeto e meteorologista do Incaper, Pedro Pantoja, fala sobre o assunto.