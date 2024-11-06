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Meteorologia

ES passa a contar com sistema pioneiro de dados meteorológicos em tempo real

Ouça entrevista com o coordenador do projeto e meteorologista do Incaper, Pedro Pantoja

Publicado em 06 de Novembro de 2024 às 11:11

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

06 nov 2024 às 11:11
ES passa a contar com sistema pioneiro de dados meteorológicos em tempo real
ES passa a contar com sistema pioneiro de dados meteorológicos em tempo real Crédito: Site Satdes/Incaper
Um sistema inovador que promete revolucionar o monitoramento do clima no Espírito Santo: o Sistema de Aquisição e Tratamento de Dados Meteorológicos do Estado (Satdes). O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), com a proposta de compilar, produzir e divulgar informações agrometeorológicas, meteorológicas e climatológicas, entre outras funcionalidades, estreou uma plataforma, oriunda de projeto de pesquisa, que permite obter dados e informações em tempo real. Por meio do sistema é possível acessar dados, por exemplo, referentes à temperatura do ar, chuva, umidade relativa do ar, balanço hídrico e risco de incêndio, com registros atualizados em intervalos que variam de 15 minutos a uma hora. Em entrevista à CBN Vitória, o coordenador do projeto e meteorologista do Incaper, Pedro Pantoja, fala sobre o assunto.
CBN – Entrevista Fernanda Queiroz - Pedro Pantoja - 06-11-24.mp3
O painel: https://satdes.incaper.es.gov.br/

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