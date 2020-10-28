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ES passa a contar com portal na internet para desaparecidos

O site conta com as informações completas das vítimas, como imagem da pessoa, qualificação, local do desaparecimento, idade atual e número do boletim de ocorrência relacionado ao fato, que poderá ser feito de maneira on-line

Publicado em 28 de Outubro de 2020 às 10:54

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

28 out 2020 às 10:54
Uma nova ferramenta tecnológica pode auxiliar aos familiares de pessoas desaparecidas no dolorido processo de busca. Isso porque a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) lançou nesta terça-feira (27) o Portal de Pessoas Desaparecidas no Espírito Santo. A nova plataforma foi desenvolvida pela Gerência do Disque-Denúncia 181. O site vai contar com as informações completas das vítimas, como imagem da pessoa, qualificação, local do desaparecimento, idade atual e número do boletim de ocorrência relacionado ao fato, que poderá ser feito de maneira on-line. Em entrevista à CBN Vitória, o gerente do Disque-Denúncia 181, delegado Paulo Expedito Amaral, explica que esse novo portal vai dar visibilidade aos desaparecidos e, ao mesmo tempo, criar um canal que possibilita o recebimento de denúncias para auxiliar o trabalho das Polícias.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Delegado Paulo Expedito - 28-10-20

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