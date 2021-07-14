ES passa a contar com plataforma de agendamento de testes para covid-19

Plataforma "Vacina e Confia ES" para agendamento de vacinação contra a Covid-19 Crédito: Pedro Cunha

Já está disponível para o cidadão uma página exclusiva para agendamento de testes do tipo RT-PCR para identificação do coronavírus. Os resultados dos exames serão liberados aos pacientes em até 48h pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo (Lacen-ES). Os agendamentos poderão ser realizados todos os dias. Em entrevista à CBN Vitória, o gerente de Tecnologia da Informação da Secretaria da Saúde (Sesa), Márcio Merçon, detalha o seu funcionamento.

Segundo a Sesa, quatro pontos de atendimento passam a atender as demandas: Hospital Estadual Central (HEC) e o Aeroporto de Vitória, ambos na Capital; Hospital Estadual Jayme Santos Neves (HEJSN), na Serra; e o Hospital Infantil Francisco de Assis (HIFA), em Cachoeiro de Itapemirim. A partir do dia 23 de julho, o Hospital Estadual de Urgência e Emergência São Lucas também iniciará a testagem.

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Como fazer o agendamento

Para ter acesso ao agendamento, o cidadão deverá realizar inicialmente o seu cadastro no “Acesso ao Cidadão” (https://acessocidadao.es.gov.br/Conta/Entrar?ReturnUrl=%2F) do Governo do Estado. Feito o cadastro, o próximo passo é entrar no site da Saúde (https://saude.es.gov.br/), na lateral esquerda, clicando em "Agendamento", haverá a opção “Realizar Agendamento”, que solicitará dados como CPF, Cartão SUS, nome, e-mail e telefone.

Ao disponibilizar o CPF, o sistema buscará no banco de dados do Ministério da Saúde, e sendo encontrado, preencherá automaticamente o Cartão SUS e o nome do usuário. Há a opção de realizar agendamento para si próprio ou para terceiros, precisando estar munidos dos dados acima para conclusão do processo.

Na plataforma, serão disponibilizados ícones para acompanhar o agendamento e, após a realização da coleta do exame, o “Laudo Web”, onde receberá o resultado. No dia do exame, é importante se atentar corretamente ao horário solicitado e levar um documento de identificação com foto.