ES passa a contar com plano de segurança hídrica; entenda

No contexto das mudanças climáticas do mundo, o Espírito Santo passa a contar com um Programa Estadual de Segurança Hídrica, que vai investir R$ 582 milhões para minimizar riscos de inundações e estiagem, por exemplo. O programa também vai fortalecer a capacidade do Estado de gerenciar recursos hídricos e eventos hidrológicos extremos em um contexto de mudanças climáticas. Com o investimento, o governo vai realizar uma série de intervenções, como obras de minimização dos efeitos de enxurradas em Ibiraçu e João Neiva, aquisição de veículos de salvamento para o Corpo de Bombeiros, aquisição de equipamentos medidores de vazão e mapeamento hidrogeológico de aquíferos. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Felipe Rigoni, fala sobre o assunto.