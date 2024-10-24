Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Mudanças climáticas

ES passa a contar com plano de segurança hídrica; entenda

Ouça entrevista com o secretário de estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Felipe Rigoni

Publicado em 24 de Outubro de 2024 às 10:43

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

24 out 2024 às 10:43
Mimoso do Sul ficou destruída após as fortes chuvas que atingiram não só o município, mas também todo o Sul do Es.
Mimoso do Sul ficou destruída após as fortes chuvas que atingiram não só o município, mas também todo o Sul do Es. Crédito: Bernardo Bracony
No contexto das mudanças climáticas do mundo, o Espírito Santo passa a contar com um Programa Estadual de Segurança Hídrica,  que vai investir R$ 582 milhões para minimizar riscos de inundações e estiagem, por exemplo. O programa também vai fortalecer a capacidade do Estado de gerenciar recursos hídricos e eventos hidrológicos extremos em um contexto de mudanças climáticas. Com o investimento, o governo vai realizar uma série de intervenções, como obras de minimização dos efeitos de enxurradas em Ibiraçu e João Neiva, aquisição de veículos de salvamento para o Corpo de Bombeiros, aquisição de equipamentos medidores de vazão e mapeamento hidrogeológico de aquíferos. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Felipe Rigoni, fala sobre o assunto.
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Felipe Rigoni - 24-10-24.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: BR-101: terceiras faixas no Norte do ES até 2027
Pacotes de droga estavam em meio a carga de carreta
PRF apreende meia tonelada de maconha em carreta que iria de MG para Vitória
Maycon Milagre da Cruz, de 35 anos, o menino Jorge Teixeira da Silva, de 2 anos, e Jeorgia Karolina Teixeira da Silva, de 31 anos
Pais suspeitos de tortura, estupro e morte do filho de 2 anos vão a júri no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados