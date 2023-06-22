ES passa a contar com Comitê Gestor da Gripe Aviária; saiba como vai funcionar

Em meio a preocupação com a gripe aviária, o governo do Espírito Santo instituiu esta semana um Comitê Gestor da Gripe Aviária. O objetivo é esclarecer, orientar e alinhar ações de prevenção e reforço das medidas de biosseguridade para evitar que a gripe aviária (H5N1) atinja criatórios domésticos e granjas comerciais. Ainda, segundo o governo do Estado, o objetivo é fazer com que o vírus não alcance a área de produção comercial. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli, detalha o assunto. Ouça a conversa completa!