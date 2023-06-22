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ES passa a contar com Comitê Gestor da Gripe Aviária; saiba como vai funcionar

O secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli, detalha o assunto

Publicado em 22 de Junho de 2023 às 11:43

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

22 jun 2023 às 11:43
Gripe Aviária
Gripe Aviária Crédito: Arquivo/Agência Brasil
Em meio a preocupação com a gripe aviária, o governo do Espírito Santo instituiu esta semana um Comitê Gestor da Gripe Aviária. O objetivo é esclarecer, orientar e alinhar ações de prevenção e reforço das medidas de biosseguridade para evitar que a gripe aviária (H5N1) atinja criatórios domésticos e granjas comerciais. Ainda, segundo o governo do Estado, o objetivo é fazer com que o vírus não alcance a área de produção comercial. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli, detalha o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Enio Bergoli - 22-06-23.mp3

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