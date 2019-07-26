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ES participa de projeto para simplificar transporte de cargas

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) explica que a iniciativa faz parte das medidas de desburocratização e de melhorias no processo de fiscalização

Publicado em 26 de Julho de 2019 às 12:43

Publicado em 

26 jul 2019 às 12:43
O Espírito Santo é o estado que serve como projeto-piloto do Documento Eletrônico de Transporte (DT-e) do governo. A nova tecnologia, implantada em fase de testes, permitirá a unificação de cerca de 20 documentos que são exigidos para operações de transporte de carga no país. É sobre esse assunto que a gente conversa, agora, com João Paulo de Souza, Superintendente de Serviços de Transporte de Passageiros da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).
A Agência explica que a iniciativa faz parte das medidas de desburocratização e de melhorias no processo de fiscalização. O documento vai simplificar procedimentos administrativos para evitar as longas filas e acabar com o tempo de parada nos postos de pesagem, nas operações de fiscalização e em procedimentos burocráticos. A utilização dessa ferramenta eletrônica de monitoramento diminuirá o tempo das viagens, aumentará a segurança e facilitará a logística de transporte de cargas em todo o país.
Entrevista - John Gomes - João Paulo de Souza - 26-07-19

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