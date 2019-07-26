ES participa de projeto para simplificar transporte de cargas

O Espírito Santo é o estado que serve como projeto-piloto do Documento Eletrônico de Transporte (DT-e) do governo. A nova tecnologia, implantada em fase de testes, permitirá a unificação de cerca de 20 documentos que são exigidos para operações de transporte de carga no país. É sobre esse assunto que a gente conversa, agora, com João Paulo de Souza, Superintendente de Serviços de Transporte de Passageiros da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

A Agência explica que a iniciativa faz parte das medidas de desburocratização e de melhorias no processo de fiscalização. O documento vai simplificar procedimentos administrativos para evitar as longas filas e acabar com o tempo de parada nos postos de pesagem, nas operações de fiscalização e em procedimentos burocráticos. A utilização dessa ferramenta eletrônica de monitoramento diminuirá o tempo das viagens, aumentará a segurança e facilitará a logística de transporte de cargas em todo o país.