ES oferece até R$ 20 mil de auxílio para aquisição do primeiro imóvel

Casa própria Crédito: Adobe Stock

O Governo do Espírito Santo disponibilizou até R$ 20 mil de subsídio para famílias capixabas que queiram adquirir o primeiro imóvel. Com o financiamento feito pela Caixa Econômica Federal, famílias que ganham até três salários mínimos por mês podem ser contempladas pelo benefício. Em entrevista à CBN Vitória, o subsecretário de Habitação e Gestão Integrada de Projetos da Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb), Carlos Cerqueira Guimarães, explica como é feita a solicitação para o benefício. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Carlos Cerqueira Guimarães -19-03-24

Todas as famílias capixabas que se enquadram no critério da renda e que não sejam proprietárias de imóvel residencial terão direito ao benefício. Para garantir o benefício, o Governo do Estado fará um aporte financeiro com a Caixa no valor total de R$ 200 milhões em quatro anos, com repasses anuais de R$ 50 milhões para que a instituição financeira faça o débito dos benefícios.

O acesso ao benefício pelas famílias capixabas é simples e rápido. A Caixa Econômica Federal é responsável pela análise e apuração da renda dos interessados, que deverão requisitar o benefício à Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb), de forma eletrônica, por meio do Sistema Corporativo de Gestão de Documentos Arquivísticos Digitais (E-Docs). Após a análise, será emitido e encaminhado aos beneficiados e também à Caixa Econômica Federal o Certificado de Concessão do Benefício, autorizando o banco a repassar o valor ao vendedor do imóvel. Conforme as regras do Programa Minha Casa, Minha Vida o valor dos imóveis enquadrados na Faixa Urbano II têm atualmente o limite máximo de R$ 190 mil nos municípios menores de R$ 245 mil nos maiores.

“A solicitação será feita de forma eletrônica, por computador e também por smartfone, no Portal Conecta Cidadão (conectacidadao.es.gov.br), no menu “Habitação e Imóveis” e “Programa Nossa Casa” ou pelo site Sedurb (www.sedurb.es.gov.br) clicando no banner do programa”, explica o secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcus Vicente.

O cidadão deverá preencher o formulário de solicitação com as suas informações (auto explicativo), anexar os documentos necessários e ao concluir a solicitação será gerado o número do protocolo.

A Sedurb realizará a análise da solicitação e emitirá o Certificado de Concessão do Benefício que será encaminhado ao solicitante por e-mail e também para a agência da Caixa Econômica Federal em que está sendo processada a proposta de financiamento.

Com a emissão do Certificado de Concessão do Benefício, a Caixa Econômica Federal estará autorizada a repassar o benefício juntamente com o financiamento.