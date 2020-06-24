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COVID-19

ES: ocupação de hotéis despenca de 60% para 15% por conta da pandemia

Entenda quais são as medidas de segurança que estão sendo adotadas para evitar a contaminação pelo novo coronavírus

Publicado em 24 de Junho de 2020 às 11:26

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

24 jun 2020 às 11:26
Depois de registrarem, no início de março, cancelamentos que levaram o setor a decretar férias coletivas, os meios de hospedagem e hotéis no Espírito Santo chegam ao mês de junho com a ocupação girando em torno de 15%, muito sustentada ainda pelo turismo de negócios. Antes da pandemia, a ocupação média chegava a 60%.
Em entrevista à CBN Vitória nesta quarta-feira (24), Paulo Maia, representante do Sindicato de Hotéis e Meios de Hospedagem do ES (Sindihoteis-ES), relatou que em abril passado, com a falta de ocupação dos leitos de hospedagem, o setor demitiu 70% dos funcionários de hotelaria. Paulo Maio explica, nesta entrevista, todas as medidas de segurança que estão sendo empregadas nos hotéis para garantir a segurança dos hóspedes durante a pandemia. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Paulo Maia - 24-06-20
A prefeitura de Domingos Martins notificou o Serviço Social do Comércio (Sesc) após o órgão divulgar o acontecimento de uma festividade junina, denominada "São João nas Montanhas". A prefeitura reitera que estão temporariamente suspensas todas as atividades e eventos sociais que provoquem aglomeração de pessoas, como explica em entrevista à CBN Vitória, Patrícia da Silva Aguiar, enfermeira da Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Domingos Martins. O evento estava previsto para acontecer nos dias 27 e 28 de junho, mas teve determinada a imediata suspensão do mesmo. A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a assessoria do Sesc que alegou que o serviço entende a atitude da prefeitura e que em momento algum quis criar algum tipo de dificuldade. "Respeitamos a posição da prefeitura, somos a favor de não ter grandes eventos, era um simples jantar. O hotel está aberto em uma capacidade reduzida de 100 pessoas, iríamos fazer um jantar temático como foi feito no Dia dos Namorados, mas acho que entenderam de forma errada. Temos a obrigação de respeitar todos os protocolos e eventos, e assim o faremos", concluiu.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Patricia Aguiar - 24-06-20

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