Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • ES: novo lote de vacinas será possível iniciar imunização de 60 anos
COVID-19

ES: novo lote de vacinas será possível iniciar imunização de 60 anos

Saiba qual é a perspectiva de vacinação para as próximas semanas

Publicado em 30 de Março de 2021 às 11:27

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

30 mar 2021 às 11:27
O Espírito Santo tem a expectativa de intensificar a vacinação contra a Covid-19 em abril deste ano. Com o próximo lote previsto para chegar ao estado nesta sexta-feira (02),  a coordenadora do Programa Estadual de Imunizações, Danielle Grillo, acredita que será possível concluir a imunização de idosos com mais de 65 anos e iniciar a vacinação de quem tem mais de 60 anos. No entanto, Danielle Grillo ressalta que é uma estimativa, já que não há confirmação ainda do total de doses que chegarão no próximo lote do Ministério da Saúde. Nesta entrevista, a coordenadora também explica que em abril haverá a campanha nacional de imunização contra a gripe e detalha como será o cronograma para não conflitar com as doses da Covid-19. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Danielle Grilo - 30-03-21

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Passageira Maria Glória Pereira Fávero morreu ao cair de escada de desembarque de avião da Latam
Mulher morre ao cair de escada de avião no Aeroporto de Congonhas, em SP
ITA.living, Javé Construtora
Novo condomínio da Javé em Vila Velha foca em studios e aluguel de curta duração
Recife ataque tubarão
Menino mordido por tubarão em PE amputa perna e está em estado grave

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados