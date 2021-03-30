ES: novo lote de vacinas será possível iniciar imunização de 60 anos

O Espírito Santo tem a expectativa de intensificar a vacinação contra a Covid-19 em abril deste ano. Com o próximo lote previsto para chegar ao estado nesta sexta-feira (02), a coordenadora do Programa Estadual de Imunizações, Danielle Grillo, acredita que será possível concluir a imunização de idosos com mais de 65 anos e iniciar a vacinação de quem tem mais de 60 anos. No entanto, Danielle Grillo ressalta que é uma estimativa, já que não há confirmação ainda do total de doses que chegarão no próximo lote do Ministério da Saúde. Nesta entrevista, a coordenadora também explica que em abril haverá a campanha nacional de imunização contra a gripe e detalha como será o cronograma para não conflitar com as doses da Covid-19.