ES: mortes no trânsito caem no primeiro semestre, mas acidentes com ciclistas ainda preocupam

Após um cenário de alta, as mortes no trânsito apresentaram uma redução no Espírito Santo. De janeiro a junho deste ano, os casos diminuíram 6,6% em relação ao ano passado, foram 450 casos contra 482 no mesmo período de 2024. Os dados são do Observatório de Trânsito do Espírito Santo. As mortes de motociclistas tiveram uma redução de 5,9%, indo de 237 vítimas no primeiro semestre de 2024 para 223 óbitos em 2025. Ainda assim, os condutores, caronas ou sinistros envolvendo motocicletas representam 49,45% do total de vítimas fatais no Estado. Por sua vez, as mortes de ciclistas subiram 36,8%, com 26 óbitos de janeiro a junho de 2025, e 19 no primeiro semestre de 2024. O aumento também foi registrado nas mortes por atropelamento, que subiram 2,9%, passando de 70 óbitos nos seis primeiros meses de 2024 para 72 no mesmo período de 2025. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor-geral do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES), Givaldo Vieira, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!

