Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • ES: mortes no trânsito caem no primeiro semestre, mas acidentes com ciclistas ainda preocupam
Queda de 6,6%

ES: mortes no trânsito caem no primeiro semestre, mas acidentes com ciclistas ainda preocupam

Givaldo Vieira, diretor-geral do Detran-ES, explica esses e outros dados do Observatório de Trânsito do Espírito Santo

Publicado em 14 de Julho de 2025 às 11:36

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

14 jul 2025 às 11:36
Maioria das vítimas são homens entre 15 e 24 anos
Trânsito, acidente, atropelamento, motorista, motociclista, ciclista, pedestre, Crédito: Rodrigo Gomes
Após um cenário de alta, as mortes no trânsito apresentaram uma redução no Espírito Santo. De janeiro a junho deste ano, os casos diminuíram 6,6% em relação ao ano passado, foram 450 casos contra 482 no mesmo período de 2024. Os dados são do Observatório de Trânsito do Espírito Santo. As mortes de motociclistas tiveram uma redução de 5,9%, indo de 237 vítimas no primeiro semestre de 2024 para 223 óbitos em 2025. Ainda assim, os condutores, caronas ou sinistros envolvendo motocicletas representam 49,45% do total de vítimas fatais no Estado. Por sua vez, as mortes de ciclistas subiram 36,8%, com 26 óbitos de janeiro a junho de 2025, e 19 no primeiro semestre de 2024. O aumento também foi registrado nas mortes por atropelamento, que subiram 2,9%, passando de 70 óbitos nos seis primeiros meses de 2024 para 72 no mesmo período de 2025. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor-geral do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES), Givaldo Vieira, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - ENTREVISTA PATRICIA VALLIM - GIVALDO VIEIRA - 14-07-25

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Viatura Polícia Militar
ES registra menor número de homicídios dos últimos 30 anos em maio
Estudantes de escolas municipais participam de programa de inovação
Estudantes do ES vão receber bolsa para programa de tecnologia e inovação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação em 14,2%

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados