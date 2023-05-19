ES monitora pessoas expostos à gripe aviária H5N1; entenda

Os animais contaminados são da espécie Thalasseus acuflavidus, conhecida como Trinta-réis-bando . (Shutterstock) Crédito: Shutterstock

Três dias depois de confirmar os primeiros casos de influenza aviária no Espírito Santo — situação inédita no Brasil — o governo do Estado identificou mais quatro aves com sintomas da doença no litoral e na região Norte. Elas são da espécie conhecida como Trinta-réis-de-bando, assim como as duas primeiras identificadas com o vírus e que tiveram a confirmação da contaminação na última segunda-feira (15), pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). Os animais foram localizados nos municípios de Nova Venécia, Itapemirim, Linhares e Vitória.

A Secretaria da Saúde do Espírito Santo (Sesa) informa que, desde o dia 16 de maio, equipes da Vigilância em Saúde da Sesa, juntamente com o Idaf/ES, realizam investigação de campo para identificar pessoas que tiveram contato com aves contaminadas. Em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Vitória, foram identificados 33 possíveis expostos no Parque Fazendinha, sendo que um deles está em isolamento em sua própria residência.

A Sesa esclarece que as pessoas que tiveram contato com as aves diagnosticadas com a gripe aviária (vírus H5N1) devem ser monitoradas e manter o isolamento social se apresentarem sintomas gripais pelo período de dez dias a partir do contato com a ave contaminada ou com suspeita de contaminação. Em entrevista à CBN Vitória, o subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde, Orlei Cardoso, fala sobre o assunto.