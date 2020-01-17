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RÓTULO CAPIXABA

ES: Ministério divulga na próxima semana onde estava lote contaminado

Em entrevista à CBN Vitória, o superintendente do Ministério da Agricultura no Espírito Santo, Aureliano Nogueira, detalha os próximos passos da investigação. Comércio onde foi encontrado o lote só será revelado após análise de todas as notas fiscais

Publicado em 17 de Janeiro de 2020 às 13:51

Publicado em 

17 jan 2020 às 13:51
O Ministério da Agricultura encontrou um lote de cerveja contaminada da cervejaria Backer, em um supermercado da Grande Vitória, no Espírito Santo. O lote de número 1348, divulgado pela Polícia Civil de Minas Gerais como um dos que continham a substância dietilenoglicol, foi identificado pelo Ministério da Agricultura após análise de notas fiscais de um supermercado da Grande Vitória. A bebida, porém, já havia sido recolhida pelo estabelecimento. No Espírito Santo, a cerveja Belorizontina é comercializada com o nome de Capixaba.
Apesar de unidades do lote 1348 terem sido encontradas no Estado, as cervejas ainda deverão passar por análise em Belo Horizonte para que seja verificado se há ou não contaminação. O superintendente do Ministério da Agricultura no Espírito Santo, Aureliano Nogueira, conversou com a CBN Vitória. Confira!
Entrevista - Patricia Vallim - Aureliano Nogueira da Costa - 17-01-20
MORTES:
Até esta sexta-feira (17), quatro mortes foram confirmadas e 14 pessoas continuam internadas, entre eles o do engenheiro capixaba Luiz Felippe Teles Ribeiro, 37 anos, que está internado em estado grave em Belo Horizonte, onde mora com a mulher.

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