ES: Marinha alerta para a formação de ciclone em alto-mar

A Marinha do Brasil alerta para a formação de um ciclone subtropical, em alto-mar, a cerce da 200 km da costa do Espírito Santo. As ondas podem ter até 4 metros de altura e os ventos podem chegar a 87 km/h. Com isso, há previsão de ressaca com ondes de até 2,5 m. O fenômeno deve ocorrer a partir desta quinta-feira (23) quando poderá ser classificado como Depressão Subtropical. A tendência é que esse ciclone siga em direção ao Sul do Atlântico, perdendo força e dissipando até sábado (25).