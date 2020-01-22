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ALERTA DE CICLONE

ES: Marinha alerta para a formação de ciclone em alto-mar

As ondas podem ter até 4 metros de altura e os ventos podem chegar a 87 km/h, a cerca da 200 km da costa do Espírito Santo. Há previsão de ressaca e, nas praias, as ondas poderão chegar a 2,5 metros

Publicado em 22 de Janeiro de 2020 às 10:21

Publicado em 

22 jan 2020 às 10:21
A Marinha do Brasil alerta para a formação de um ciclone subtropical, em alto-mar, a cerce da 200 km da costa do Espírito Santo. As ondas podem ter até 4 metros de altura e os ventos podem chegar a 87 km/h. Com isso, há previsão de ressaca com ondes de até 2,5 m. O fenômeno deve ocorrer a partir desta quinta-feira (23) quando poderá ser classificado como Depressão Subtropical. A tendência é que esse ciclone siga em direção ao Sul do Atlântico, perdendo força e dissipando até sábado (25).
A formação do ciclone está associada ao estabelecimento de uma zona de convergência sobre uma região em que a temperatura da superfície do mar está sendo observada entre 26ºC e 27ºC. Caso a intensidade dos ventos observados alcance ou supere 63 km/h (34 nós), o fenômeno será reclassificado como Tempestade Subtropical “Kurumí”, expressão em tupi-guarani que significa “menino”. Entenda os detalhes com o Comandante Peixoto, Meteorologista do Centro de Hidrografia da Marinha.
Entrevista - Patricia Vallim - Comandante Peixoto - 22-01-20
 
 

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