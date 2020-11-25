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ES mantém aulas presenciais suspensas em cidades de risco moderado

Moacir Lellis, presidente do Sindicato das Empresas Particulares de Ensino do Espírito Santo (Sinepe-ES), que participou do encontro fala sobre o assunto

Publicado em 25 de Novembro de 2020 às 11:51

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

25 nov 2020 às 11:51
Após quase quatro horas de reunião com representantes das escolas particulares e dos professores, o governo do Estado decidiu manter a suspensão das aulas presenciais em municípios com risco moderado para transmissão do coronavírus. Mas a reabertura não está descartada, uma vez que haverá uma reavaliação da regra pela equipe de governo. A reunião aconteceu até às 21h, no Palácio da Fonte Grande, no Centro de Vitória. Uma nova reunião, desta vez interna e com a participação do governador Renato Casagrande, será realizada nesta quarta-feira (25). Moacir Lellis, presidente do Sindicato das Empresas Particulares de Ensino do Espírito Santo (Sinepe-ES), que participou do encontro fala sobre o assunto. "Estamos na expectativa que as escolas possam funcionar com as aulas presenciais nos municípios de risco moderado. A expectativa é boa", destacou. Confira!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Moacir Lellis - 25-11-20
 

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