ES: mais de 23 mil contribuintes caíram na malha fina do IR; saiba o que fazer

No Espírito Santo, 23.391 declarantes caíram na malha fina do Imposto de Renda neste ano. Os dados são da Receita Federal divulgados na última semana. O principal motivo é despesa médica, seguido por omissão de rendimentos. No país, segundo a instituição, quase 870 mil contribuintes caíram na malha fina. Em entrevista à CBN Vitória, o auditor fiscal da Superintendência Regional da 7ª Região Fiscal (RJ/ES) da Receita Federal, Jorge Alberto dos Santos, explica o que você deve fazer caso esteja nesse grupo.

Como saber se eu estou em malha? Para saber se a sua Declaração está em malha, acesse o e-CAC (https://cav.receita.fazenda.gov.br/autenticacao/login). Selecione a opção "Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF)" e na aba "Processamento", escolha o item "Pendências de Malha". Lá você pode ver se sua declaração está em malha e também verificar qual é o motivo pelo qual ela foi retida.