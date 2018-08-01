ES: mais de 2,7 milhões de eleitores poderão votar nas Eleições 2018

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) liberou, nesta quarta-feira (1º), as estatísticas do eleitorado apto a votar nas Eleições 2018. O Espírito Santo registra 2.754.728 eleitores, um aumento de 101.192 pessoas em comparação com o quantitativo presente em 2014. As informações são oriundas do Cadastro Eleitoral, banco de dados oficial sobre o eleitorado brasileiro, e referem-se às estatísticas auditadas até o final de julho após o fechamento do cadastro, no dia 9 de maio. Confira mais detalhes na entrevista que o secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), Danilo Marchiori, concedeu ao programa CBN Cotidiano. Ouça!