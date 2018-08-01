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ENTREVISTAS

ES: mais de 2,7 milhões de eleitores poderão votar nas Eleições 2018

Publicado em 01 de Agosto de 2018 às 20:02

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

01 ago 2018 às 20:02
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) liberou, nesta quarta-feira (1º), as estatísticas do eleitorado apto a votar nas Eleições 2018. O Espírito Santo registra 2.754.728 eleitores, um aumento de 101.192 pessoas em comparação com o quantitativo presente em 2014. As informações são oriundas do Cadastro Eleitoral, banco de dados oficial sobre o eleitorado brasileiro, e referem-se às estatísticas auditadas até o final de julho após o fechamento do cadastro, no dia 9 de maio. Confira mais detalhes na entrevista que o secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), Danilo Marchiori, concedeu ao programa CBN Cotidiano. Ouça!
Entrevista - Fabio Botacin - Danilo Marchiori - 01-08-18.mp3
 

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