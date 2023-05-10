ES lança Programa Capixaba de Mudanças Climáticas; entenda

As mudanças climáticas são alterações significativas e de longo prazo nas condições climáticas da terra, como a temperatura, a precipitação, os ventos e os padrões do clima. Essas mudanças são resultado de um aumento nas concentrações de gases de efeito estufa, como dióxido de carbono, metano e óxido nitroso. São essas ações responsáveis pelo aumento do nível do mar, o derretimento das geleiras, o aumento da frequência e intensidade de eventos climáticos extremos, como tempestades, ondas de calor e secas, e a perda de habitats e espécies animais. Atento à importância de discutir sobre o tema, o governo do Estado do Espírito Santo lançou o Programa Capixaba de Mudanças Climáticas.