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ES lança Programa Capixaba de Mudanças Climáticas; entenda

As medidas de prevenção consistem na adoção de políticas públicas capazes de reduzir impactos conhecidos no sistema climático

Publicado em 10 de Maio de 2023 às 11:03

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

10 mai 2023 às 11:03
Clima, aquecimento global, poluição, efeito estufa
Clima, aquecimento global, poluição, efeito estufa Crédito: Pexels
As mudanças climáticas são alterações significativas e de longo prazo nas condições climáticas da terra, como a temperatura, a precipitação, os ventos e os padrões do clima. Essas mudanças são resultado de um aumento nas concentrações de gases de efeito estufa, como dióxido de carbono, metano e óxido nitroso. São essas ações responsáveis pelo aumento do nível do mar, o derretimento das geleiras, o aumento da frequência e intensidade de eventos climáticos extremos, como tempestades, ondas de calor e secas, e a perda de habitats e espécies animais. Atento à importância de discutir sobre o tema, o governo do Estado do Espírito Santo lançou o Programa Capixaba de Mudanças Climáticas.
O Programa Capixaba de Mudanças Climáticas foi formulado como forma de coordenar e integrar ações e políticas públicas voltadas à prevenção, mitigação e adaptação as mudanças climáticas dentro do Estado, abrangendo os Órgãos da Administração Estadual com projetos e ações ligadas a pauta de Mudanças Climáticas. Como também tem por objetivo central, contribuir para redução ou estabilização da concentração dos gases de efeito estufa na atmosfera e promover condições para mitigação e adaptação aos impactos derivados das mudanças climáticas, bem como fortalecer a resiliência frente aos eventos extremos. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário estadual de Meio Ambiente, Filipe Rigoni, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista - Fernanda Queiroz - Felipe Rigoni - 10-05-23.mp3

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