ES já tem mais de 180 vítimas de acidentes fatais no trânsito em 2026

Não são apenas números, mas vidas perdidas e um cenário que impressiona. Registros do Observatório de Segurança Pública do Estado revelam que, de janeiro deste ano até o dia 16 de março, 187 pessoas morreram no trânsito do Espírito Santo. Ao longo de todo o ano de 2025, foram 1018 mortes no Estado. E, nesse cenário, um ponto tem chamado a atenção. É a do grupo etário que vem sendo mais afetado. Na distribuição por faixa etárias das vítimas, nesse ano, 31 tinham entre 55 a 64 anos e 21 vítimas tinham 65 anos ou mais. Segundo as informações do Observatório, as causas mais comuns das mortes envolvendo pessoas com 55 anos ou mais são colisões e atropelamentos. Em entrevista à CBN Vitória, o advogado especializado em Direito de Trânsito, Fábio Marçal, fala sobre o assunto.