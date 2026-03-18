ES já tem mais de 180 vítimas de acidentes fatais no trânsito em 2026

Não são apenas números, mas vidas perdidas e um cenário que impressiona. Registros do Observatório de Segurança Pública do Estado revelam que, de janeiro deste ano até o dia 16 de março, 187 pessoas morreram no trânsito do Espírito Santo. Ao longo de todo o ano de 2025, foram 1018 mortes no Estado. E, nesse cenário, um ponto tem chamado a atenção. É a do grupo etário que vem sendo mais afetado. Na distribuição por faixa etárias das vítimas, nesse ano, 31 tinham entre 55 a 64 anos e 21 vítimas tinham 65 anos ou mais. Segundo as informações do Observatório, as causas mais comuns das mortes envolvendo pessoas com 55 anos ou mais são colisões e atropelamentos. Em entrevista à CBN Vitória, o advogado especializado em Direito de Trânsito, Fábio Marçal, fala sobre o assunto.
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz -Fábio Marçal -18-03-26.mp3
O advogado Fabio Marçal destaca que em 33 cidades do Espírito Santo, com forte presença no interior, já há neste ano mais casos de mortes do trânsito do que homicídios. Entre elas estão Cachoeiro, Colatina, Linhares e Afonso Claudio.