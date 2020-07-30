ES já tem 1,5 mil processos na Justiça Federal sobre auxílio negado

Aplicativo Auxílio Emergencial do Governo Federal Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Entre os dias 3 e 7 de agosto, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2), que contempla os estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro, vai promover um mutirão virtual de conciliação entre a União e as pessoas que tiveram o auxílio emergencial negado. Segundo a Justiça Federal do Espírito Santo, até a última semana, já havia 1.500 processos de cidadãos que questionam o não-recebimento do auxílio de R$ 600.

No CBN Cotidiano, conversamos com o Juiz Federal Marcelo da Rocha Rosado, coordenador do Centro de Conciliação, que deu mais informações sobre a ação da seção judiciária. Segundo o magistrado, o objetivo do mutirão é simplificar e agilizar os processos. Ouça a entrevista completa!

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fábio Botacin - Marcelo da Rocha Rosado - 30-07-20

O objetivo do mutirão é simplificar e agilizar os processos. Quem tiver interesse deve fazer um cadastro no site da Justiça Federal . Por meio do cadastro on-line, poderão ser atendidas tanto pessoas que já entraram com ações judiciais para solicitar o auxílio negado e que desejam fazer acordos quanto pessoas que ainda não procuraram a Justiça.