ES já registra 1600 casos de dengue por dia

O Espírito Santo registrou um aumento no número de casos de covid-19 após o carnaval 2023. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, com base nos dados acumulados das duas últimas semanas, em média, são diagnosticados 100 novos casos por dia da doença. A situação é mais grave ainda quando o assunto é dengue. Segundo o subsecretário de Vigilância em Saúde do Espírito Santo, Luiz Carlos Reblin, já são 1600 notificações por dia e 16 mortes registradas entre janeiro e março deste ano.