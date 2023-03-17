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Epidemia

ES já registra 1600 casos de dengue por dia

Segundo o subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, de janeiro a março de 2023, 16 pessoas morreram em virtude de complicações da doença

Publicado em 17 de Março de 2023 às 11:05

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

17 mar 2023 às 11:05
Mosquito, dengue
Cuidado com a dengue! Crédito: Pixabay
O Espírito Santo registrou um aumento no número de casos de covid-19 após o carnaval 2023. De acordo com a Secretaria de Estado da  Saúde, com base nos dados acumulados das duas últimas semanas, em média, são diagnosticados 100 novos casos por dia da doença. A situação é mais grave ainda quando o assunto é dengue. Segundo o subsecretário de Vigilância em Saúde do Espírito Santo, Luiz Carlos Reblin, já são 1600 notificações por dia e 16 mortes registradas entre janeiro e março deste ano. 
Entrevista Fernanda Queiroz - Luiz Carlos Reblin - 17-03-23.mp3
Ao final desta entrevista, a secretaria de Estado da Saúde atualizou o número de mortes por dengue, subindo para 16 o total de registros entre janeiro e março deste ano. 

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