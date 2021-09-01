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Covid-19

ES já possui tecnologia capaz de identificar presença da variante Delta

Quem explica é do diretor do Laboratório Central da Sesa, Rodrigues Rodrigues

Publicado em 01 de Setembro de 2021 às 11:01

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

01 set 2021 às 11:01
Coronavírus, Sars-Cov-2, Covid-19, variante, cepa
Circulação da variante Delta no Espírito Santo foi confirmada pelo Ministério da Saúde Crédito: Freepik
O Espírito Santo já possui a tecnologia capaz de identificar, a nível estadual, a presença da variante Delta nas amostras coletadas. Em um processo utilizado pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo (Lacen/ES) para a análise genética por RT-PCR do novo coronavírus, foi possível detectar 17 amostras positivas da cepa entre 158 amostras. Os resultados, posteriormente, foram confirmados pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), que é o laboratório de referência. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor do Lacen-ES, Rodrigo Rodrigues, traz mais detalhes. Acompanhe!
“Usamos um kit de genotipagem por RT-PCR desenvolvido pela Fiocruz que consegue observar a assinatura genética das variantes e, assim, saber qual variante é responsável por aquela infecção da Covid-19”, explicou Rodrigo Rodrigues. 
Além da genotipagem, o Lacen começará, em breve, a realização do sequenciamento em solo capixaba, que além de dar uma resposta rápida para a Vigilância em Saúde, irá contribuir nacionalmente no processo de vigilância molecular da Covid-19”, disse Rodrigues.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Rodrigo Rodrigues - 01-09-21.mp3

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