ES já possui tecnologia capaz de identificar presença da variante Delta

O Espírito Santo já possui a tecnologia capaz de identificar, a nível estadual, a presença da variante Delta nas amostras coletadas. Em um processo utilizado pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo (Lacen/ES) para a análise genética por RT-PCR do novo coronavírus, foi possível detectar 17 amostras positivas da cepa entre 158 amostras. Os resultados, posteriormente, foram confirmados pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), que é o laboratório de referência. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor do Lacen-ES, Rodrigo Rodrigues, traz mais detalhes. Acompanhe!