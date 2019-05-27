ES já conta com um Centro Operacional de Prevenção a Desastres

Um Centro Operacional de Prevenção a Desastres já está em funcionamento no Espírito Santo, como parte das ações do Plano Estadual de Proteção e Defesa Civil. O centro operacional centraliza agências e secretarias em caso de desastres, segundo o tenente-coronel Carlos Wagner Borges, do Corpo de Bombeiros. As ações são coordenadas pela Casa Militar.

Carlos Wagner Borges explicou em entrevista à CBN Vitória, que a ideia do centro foi concebida ainda em 2012 e passou a ganhar força neste ano, com o novo Planejamento Estratégico do governo Estadual. Segundo Borges, o objetivo é trazer ações de prevenção, preparação e resposta para minimizar os efeitos dos desastres naturais e restabelecer a normalidade social. Desastres Hidrológicos, como inundações, e geológicos, como deslizamento de terras, são alguns dos exemplos de situações em que o Centro Operacional de Prevenção a Desastres é acionado.