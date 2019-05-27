Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

ENCHENTES

ES já conta com um Centro Operacional de Prevenção a Desastres

Segundo o tenente-coronel Carlos Wagner Borges, do Corpo de Bombeiros, as ações são coordenadas pela Casa Militar e visam agir de forma centralizada para minimizar os efeitos dos desastres naturais

Publicado em 27 de Maio de 2019 às 12:06

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

27 mai 2019 às 12:06
Um Centro Operacional de Prevenção a Desastres já está em funcionamento no Espírito Santo, como parte das ações do Plano Estadual de Proteção e Defesa Civil. O centro operacional centraliza agências e secretarias em caso de desastres, segundo o tenente-coronel Carlos Wagner Borges, do Corpo de Bombeiros. As ações são coordenadas pela Casa Militar.
Carlos Wagner Borges explicou em entrevista à CBN Vitória, que a ideia do centro foi concebida ainda em 2012 e passou a ganhar força neste ano, com o novo Planejamento Estratégico do governo Estadual. Segundo Borges, o objetivo é trazer ações de prevenção, preparação e resposta para minimizar os efeitos dos desastres naturais e restabelecer a normalidade social. Desastres Hidrológicos, como inundações, e geológicos, como deslizamento de terras, são alguns dos exemplos de situações em que o Centro Operacional de Prevenção a Desastres é acionado. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Tenente-coronel Carlos Wagner Borges - 27-05-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A pátria dos Bolsonaro não é a brasileira, é a pátria estrangeira', diz Simone Tebet
O ES é medalha de ouro em crescimento econômico e gestão pública
Aniversário de Manuela
Maria Izabel Braga Ferlin celebra 11 anos da filha Manuela em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados