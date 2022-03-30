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Economia

ES já conta com azeite genuinamente capixaba e quer avançar na produção

Atualmente, o Espírito Santo tem, aproximadamente, 300 hectares de área plantada de azeitona, envolvendo cerca de 150 produtores com abrangência em 17 municípios

Publicado em 30 de Março de 2022 às 11:49

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

30 mar 2022 às 11:49
Oliveira
Oliveira Crédito: Pixabay
O Espírito Santo já conta com a produção de azeite genuinamente capixaba. A colheita de azeitona foi feita em Santa Teresa, no início de março deste ano e teve como destino o distrito de Aracê, em Domingos Martins, para processamento e transformação das azeitonas em azeite. Esta é a primeira vez que todo o processo é feito em propriedades do Espírito Santo. Uma experiência anterior, batizada de “Esmeralda Capixaba”, já havia sido testada em Santa Teresa, mas com a transformação ocorrendo em Minas Gerais. 
O foco do novo projeto é a produção de azeite extravirgem de baixa acidez, Atualmente, o Espírito Santo tem, aproximadamente, 300 hectares de área plantada de azeitona, envolvendo cerca de 150 produtores com abrangência em 17 municípios.
A Associação dos Olivicultores do Estado do Espírito Santo quer transformar este plantio em larga escala, apoiando os produtores capixabas na cultura de oliveiras e na produção e comercialização de azeite extra virgem. Quem explica mais sobre a olivicultura é o presidente da Associação dos Olivicultores do Espírito Santo (Olives), Marco Aurélio Subtil de Castro. Acompanhe!
Entrevista Fernanda Queiroz - Marco Aurélio Subtil de Castro - 30-03-22.mp3

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