ES já conta com azeite genuinamente capixaba e quer avançar na produção

O Espírito Santo já conta com a produção de azeite genuinamente capixaba. A colheita de azeitona foi feita em Santa Teresa, no início de março deste ano e teve como destino o distrito de Aracê, em Domingos Martins, para processamento e transformação das azeitonas em azeite. Esta é a primeira vez que todo o processo é feito em propriedades do Espírito Santo. Uma experiência anterior, batizada de “Esmeralda Capixaba”, já havia sido testada em Santa Teresa, mas com a transformação ocorrendo em Minas Gerais.