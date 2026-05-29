ES já bate quase 70% dos acidentes de 2025 com bikes elétricas; Detran alerta!

Bike elétrica Crédito: Fernando Madeira

A violência no trânsito. Em apenas quatro meses deste ano, o Espírito Santo registrou quase 70% dos acidentes envolvendo bikes elétricas de 2025. No período, duas pessoas perderam a vida. No ano passado, já havia ocorrido um crescimento de mais de 573% no número de sinistros em relação a 2024, sinalizando que a popularidade desse tipo de veículo e os conflitos no trânsito têm se intensificado.

De acordo com os dados do Observatório da Segurança Pública, o ano começou com 23 sinistros de trânsito em janeiro. Em fevereiro, com o retorno às aulas, iniciou a ascensão das estatísticas, fechando o mês com 37 casos. O pico foi alcançado em março, com 74 ocorrências, seguido por um número próximo em abril, com 71. Ao todo, já são 205 sinistros. 27 casos de lesões graves e dois (2) óbitos.

Em 2025, de janeiro a dezembro (o ano todo) foram 303 sinistros. 22 lesões graves e cinco (5) óbitos/vítimas fatais.

A maior parte das situações ocorreu em via pública (167), seguida de outras em calçadas (22) e em ciclovias (16). O perfil identifica, ainda, que quase metade dos acidentes envolveram carro e bike (100), seguida das quedas (39) e conflitos entre motos e bikes (33). Os dados são de 1º de janeiro a 30 de abril de 2026. Em entrevista à CBN Vitória, o gerente de Fiscalização de Trânsito do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES), Jederson Lobato, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!